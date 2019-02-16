夏靖庭樂趕人生進度
55歲的夏靖庭去年中剛當爸爸，兒子「樂樂」現在8個月大，他15日開心宣布又將當爸爸了。小他24歲、來自西安的老婆小范懷孕3個多月，他說這胎來得很意外，得知喜訊那一刻，他和老婆相視無語、愣了一下，「雖然所有苦難又要重來有點手忙腳亂，但都是上帝恩賜，讓我學習當一個好老公、2個孩子的爸爸，我晚婚，現在有點趕人生進度。」
夏靖庭說兒子斷奶後，老婆的生理期來了一次又沒來，她忙小孩，他忙工作，不以為意，過了3個月才發現懷孕，驚嚇心情比驚喜更多，自嘲夫妻倆很兩光。巧合的是，日前看報告時，醫生告知確定懷孕，他和老婆、醫生、護士所有人不約而同一起回頭對8個月的樂樂說：「你要當哥哥了。」他和老婆都希望這胎是女兒，若是兒子也好，兄弟倆將來有伴。
兒子拗脾氣像爸
他兒子樂樂逢人就笑，人見人愛，「我是臉一直很臭的人，給人第一印象不好，兒子幫我補償。」他說兒子有次邊吐口水邊玩，他罵了一下，兒子竟一整天不理他，直到隔天早上起床才對他開口笑；兒子晚上哭鬧，「我們故意不抱，他可以哭半小時，看誰撐得久。」自我揶揄兒子的拗脾氣超像他。
(中國時報)
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