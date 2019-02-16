黃妃怒扔愛意金項鍊
黃妃日前推出新單曲〈KISS進行曲〉MV，談起情人節，她表示自己非常喜歡過節，感嘆婚前老公每個重要節日都會好好計畫，無奈婚後全都自動取消，還安慰她：「我們不是外國人，不用過西洋情人節啦！」她情人節當天先在台北工作，之後老公再帶她去吃火鍋。
黃妃透露婚前老公每年都會送金飾傳愛，像是金項鍊、金戒指等，某年情人節前夕兩人大吵一架，情人節當天老公仍送上一條漂亮的金項鍊，但她當時氣還沒消，直接把金項鍊往草叢裡丟，嚇得老公趕緊去把它撿回來，讓她自嘲以前戀愛是俠女性格。
蹺課被抓包罰站
〈KISS進行曲〉MV特別前往高中校園拍攝，租下整棟體育館，還動員超過300名師生入鏡。她和老公結婚13年，被問是否還會跟老公玩親親，她表示以前跟老公會親一下，現在完全沒有了，但會趁睡覺時偷親兒子。
她自認學生時期是乖乖牌學生，某次和同學蹺課馬上被抓包，寫悔過書罰站。她自曝過去對歷史、地理科目最頭痛，但背歌詞很在行，尤其偶像王傑的〈一場遊戲一場夢〉歌詞可倒背如流，甚至國中還暗戀過一個長得像王傑的同學。
她的初戀發生在20歲，竟表示自己想當少年嬤，喊話：「希望兒子國中畢業就可以生第一胎，這樣我也有體力幫忙顧孫子、全家可以玩在一起。」
(中國時報)
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