唐振剛打戲無傷做菜濺血

2019年02月16日 04:10 中國時報 洪秀瑛 ）

黃尚禾、唐振剛、石知田、袁子芸15日出席經紀公司新春開工宴，黃尚禾、唐振剛拍完新作《角頭前傳》，片中打鬥戲多，2人笑稱在《前傳》不會太快「領便當」，比較有趣的是，已35歲的他們要裝嫩演25歲，「定裝定很久」。唐振剛拍打戲無傷，演一場做料理的戲卻切菜切到手，右手拇指下方有個很深刀傷，縫了2針，昨自嘲：「刀傷很平整。」

西洋情人節剛過，唐振剛說情人節當天一個人看電影，可能年紀到了，心思都放工作上。他曾和郭雪芙傳緋聞，昨輕描淡寫表示，當時只是一群朋友聚會，去年曾傳簡訊問候，對方回「謝謝」，彼此已久未聯絡，但看到對方新聞，還是會好奇看看。黃尚禾去年底和圈外女友平和分手，最期待能在戲裡談場戀愛。

黃尚禾、唐振剛主演的《角頭2》有破億票房，石知田在電影《比悲傷更悲傷的故事》飾演劉以豪的學生時期，該片也破億，3人被戲稱是「破億男」。石知田昨大方分享已有交往1年半的圈外女友，今年帶女友到家裡拜年，2人交往走文青路線，分隔兩地還會寫信傳情。

(中國時報)