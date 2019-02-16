蕭秉治想邀周董合作說不出口

2019年02月16日 04:10 中國時報 蔡琛儀 ）

蕭秉治近日在洛杉磯放假寫歌，他為了一圓追星夢，日前還特地飛到拉斯維加斯看周杰倫（周董）演唱會，他興奮地說：「這是我第一次看周杰倫演唱會，他的舞台任何小細節很華麗，也希望在自己演唱會上能有更多舞台設計表現。」原本他準備了20秒的話想對周董說，但因為太緊張，見到偶像竟只說了6個字。

他上個月才透露，想跟周董說：「耽誤周董20秒時間，我從小就聽你的歌長大，很希望能跟周董哥一起合作一首歌。」沒想到最後只說了：「我特地來看你。」此次他難得來到賭城，也不忘小賭試手氣，還贏了50元美金（約1555元台幣），雖金額不多，讓他開心一開春就有好手氣，也希望創作靈感源源不絕、演唱會大成功。

蕭秉治在生日當天公布7月6日將於台大體育館舉辦「2019凡人MORTAL巡迴演唱會」，迎來首次個人售票演唱會，他說：「我想透過演唱會展現我人生不同階段的經歷，也希望大家能在『凡人Mortal』中找到屬於自己的人生故事。」門票將於明（17日）下午3點於拓元售票系統開賣。

(中國時報)