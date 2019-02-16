2019年02月16日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

莫文蔚2005年推出《文丞武蔚》寫真集時已有巧思。

莫文蔚與服裝品牌「REPLAY」合作，推出全新聯名系列服飾，並獲得英國知名百貨公司「Harvey Nichols」青睞，與該百貨公司合作快閃店。她日前為服飾拍攝全新視覺，大方脫上衣、背部全裸，僅穿著她自己設計的緊身牛仔褲入鏡，對照她2000年為個人首場紅館演唱會「好莫文蔚演唱會」所拍攝的上空海報，火辣身材完全沒變。

其中一款她設計的牛仔褲，把縫在褲子背面的雙面亮片輕輕往上撥，就會秀出一條性感的丁字褲形狀，這是莫文蔚在拍攝2005年推出的個人寫真集《文丞武蔚》時所想出來的，當時是把水鑽一顆一顆鑲在牛仔褲背面。對於這個「內褲外穿」的風格，莫文蔚的老公絲毫不覺得太Over，反而大力推薦這個設計很聰明，男生應該要去買來寵愛自己的老婆或女朋友。

再度跨足服裝設計

莫文蔚過去曾以全亞洲首位華人之姿推出以自己名字命名的專屬品牌香水，還有她負責設計的內衣系列，以及與義大利休閒鞋品牌推出的聯名系列，又再度跨足服裝設計。對於此次合作，她非常高興且榮幸，希望大家可以從她的設計中找到自信心，穿上這個系列的衣服贏得眾人羨慕的目光。

(中國時報)