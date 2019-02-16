李安昆汀抗議 奧斯卡辱專業

2019年02月16日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

美國影藝學院日前宣布為縮短節目時間，將利用廣告時間頒發最佳攝影、剪輯、化妝髮型與實景短片4獎，消息一出各界嘩然，李安（Ang Lee）、史派克李（Spike Lee）、昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）、馬汀史柯西斯（Martin Scorsese）、喬治克魯尼（George Clooney）、布萊德彼特（Brad Pitt）等超過40位導演、攝影師業界人士發布聯名公開信，盼影藝學院學院改變此決定。

信中寫道：「第91屆奧斯卡金像獎頒獎禮將這些不可缺少的電影技術貶為較低的地位，對於為所選職業奉獻生命與熱情的專業的人士來說，沒有比這更侮辱的。」影藝學院今年鐵了心要縮減節目時程，先是傳出刪減表演橋段，只有2首入圍最佳原創歌曲獎項的歌曲有機會上台，引發業界炮轟「大小眼」後只好摸摸鼻子，維持傳統5首全上。

播出致詞精華

這次腦筋動到獎項上，儘管影藝學院解釋，廣告時間頒發的得獎者畫面與得獎者致詞會在稍後播出精華片段，且被犧牲的獎項年年抽籤，今年抽中的明年有豁免權。但對於那些難得能站上舞台、站在鎂光燈下的幕後獎項，奧斯卡仍是一個難求難得的發聲舞台。

(中國時報)