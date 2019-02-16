李安昆汀抗議 奧斯卡辱專業
美國影藝學院日前宣布為縮短節目時間，將利用廣告時間頒發最佳攝影、剪輯、化妝髮型與實景短片4獎，消息一出各界嘩然，李安（Ang Lee）、史派克李（Spike Lee）、昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）、馬汀史柯西斯（Martin Scorsese）、喬治克魯尼（George Clooney）、布萊德彼特（Brad Pitt）等超過40位導演、攝影師業界人士發布聯名公開信，盼影藝學院學院改變此決定。
信中寫道：「第91屆奧斯卡金像獎頒獎禮將這些不可缺少的電影技術貶為較低的地位，對於為所選職業奉獻生命與熱情的專業的人士來說，沒有比這更侮辱的。」影藝學院今年鐵了心要縮減節目時程，先是傳出刪減表演橋段，只有2首入圍最佳原創歌曲獎項的歌曲有機會上台，引發業界炮轟「大小眼」後只好摸摸鼻子，維持傳統5首全上。
播出致詞精華
這次腦筋動到獎項上，儘管影藝學院解釋，廣告時間頒發的得獎者畫面與得獎者致詞會在稍後播出精華片段，且被犧牲的獎項年年抽籤，今年抽中的明年有豁免權。但對於那些難得能站上舞台、站在鎂光燈下的幕後獎項，奧斯卡仍是一個難求難得的發聲舞台。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。