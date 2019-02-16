庫柏揪愛犬拍戲奪奧斯貓獎
布萊德利庫柏（右起）在電影中與女神卡卡一起飼養的狗，其實是他自己的毛小孩。
《黑豹》男星溫斯頓杜克飾演素食者奪下最佳男主角。
儘管沒入圍今年的奧斯卡（Oscar）最佳導演，布萊德利庫柏（Bradley Cooper）還是率先奪下「奧斯貓」（Oscat）導演獎！由善待動物協會（PETA）主辦的「奧斯貓獎」搶先奧斯卡頒獎，表揚過去一年致力倡導保護動物的明星與相關電影。布萊德利因為在電影《一個巨星的誕生》以自己的愛犬上陣，而不是用動物參展商推薦的狗明星，深獲肯定。
布萊德利曾說：「（用自己的狗）沒有裙帶關係，因為角色互動，我覺得適合我的狗來演。」這隻名為「查理」的狗是布萊德利紀念2011年癌症過世的父親，「讓查理出現在電影，對我來說意義重大。」
漫威超英電影《黑豹》以貓科類的「豹」為主題，奪下大獎「最喵電影」，片中男星溫斯頓杜克（Winston Duke）飾演素食者奪下最佳男主角；影后頒給在《Vox Lux》穿著環保服飾的娜塔莉波曼，《犬之島》則毫無疑問獲得最佳動畫獎。
(中國時報)
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