炎亞綸打卡時代廣場
炎亞綸一月中才從巴黎時裝周看秀回來，新春初四就受品牌邀請前往紐約，為紐約時裝周提前開工；粉絲也在網路排行榜「明星新勢力」的衝榜活動上替他衝票，讓他票數打敗了吳亦凡與朱一龍，獲得了時代廣場上納斯達克與路透社大樓的大螢幕廣告，還能在周末熱門時段輪播一整天，作為迎接他造訪紐約的禮物。
炎亞綸趁工作空檔，到自己的廣告「打卡」踩點，遇到同樣來朝聖的粉絲，有人特地從上海、北京飛來，也有當地華僑從美西前來，沒想到竟遇偶像本人。他感謝粉絲支持，笑說親眼看到自己的影像在世界知名景點播放，又有滿滿的外國人及觀光客看到，感覺既奇妙又感動，好像變成國際巨星，同時激勵自己要有更好的作品回饋粉絲。
他在紐約時裝周應邀看法國精品品牌「Zadig&Voltaire」的大秀，還到著名的雀兒喜市場吃龍蝦大餐，點整桌的龍蝦與生蠔，慰勞提早開工的工作人員，還看了知名百老匯浸入式劇場《Sleep No More》，讓他感觸頗多。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。