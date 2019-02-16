2019年02月16日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

炎亞綸一月中才從巴黎時裝周看秀回來，新春初四就受品牌邀請前往紐約，為紐約時裝周提前開工；粉絲也在網路排行榜「明星新勢力」的衝榜活動上替他衝票，讓他票數打敗了吳亦凡與朱一龍，獲得了時代廣場上納斯達克與路透社大樓的大螢幕廣告，還能在周末熱門時段輪播一整天，作為迎接他造訪紐約的禮物。

炎亞綸趁工作空檔，到自己的廣告「打卡」踩點，遇到同樣來朝聖的粉絲，有人特地從上海、北京飛來，也有當地華僑從美西前來，沒想到竟遇偶像本人。他感謝粉絲支持，笑說親眼看到自己的影像在世界知名景點播放，又有滿滿的外國人及觀光客看到，感覺既奇妙又感動，好像變成國際巨星，同時激勵自己要有更好的作品回饋粉絲。

他在紐約時裝周應邀看法國精品品牌「Zadig&Voltaire」的大秀，還到著名的雀兒喜市場吃龍蝦大餐，點整桌的龍蝦與生蠔，慰勞提早開工的工作人員，還看了知名百老匯浸入式劇場《Sleep No More》，讓他感觸頗多。

(中國時報)