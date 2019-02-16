謝震武見嫩照「忘記長這樣」

2019年02月16日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

謝震武剛主持時的青澀模樣。

謝震武暌違19年重回台視主持益智節目《台視17Q》，15日與12位正妹出題官一起為節目首播做造勢活動。他從30歲就在台視法務部任職，後來離開台視開律師事務所，接著又在演藝圈開節目，主持過的益智節目多到數不清。曾在台視主持過《誰是推理王》、《超級大富翁》、《愛的任務》等節目的他，有回娘家的感覺，看到昔日老同事還開心上前擁抱，當記者會現場播出他主持《誰是推理王》時的青澀照片，他嚇一跳驚呼：「我完全忘記人生有長這樣時候，早知叫電視台不要播！」

謝震武當年跨界主持，一轉眼已過20年，他覺得自己很幸運，職場上遇到的長官與同事都很友善，耳聞業界有工作人員、導播脾氣不好，他一次也沒碰過，就連當年他主持《超級大富翁》節目出題惹爭議，當下做出提早進廣告一事，導播也尊重他的判斷，至今還印象深刻。

急進廣告惹議

他回憶當年主持，台大研究所高材生來踢館被問到「常說幾年河東、幾年河西？」對方答案是「10年」，但謝震武看到正確答案是「30年」，當下臨機判斷讓節目提早進廣告，導致現場工作人員亂成一團，電話被打爆到警衛跑到Live現場確認，到底答案是什麼！

他解釋，益智節目最重要就是不能有錯，尤其Live節目團隊也會怕中間出了什麼狀況，所以大家都會照著流程走來掌控全場，但當時他看到題目當下就判斷，最後他判定題目是問「常說」的版本，因此讓該台大生過關。

(中國時報)