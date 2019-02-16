劉雨柔扮夢露闖關救毛孩
劉雨柔日前上狼谷競技台《斗內大善人》錄影，熱愛毛小孩的她，從小家裡就收養流浪貓狗，現在自己加上媽媽，一共養了10隻毛小孩，這回上節目還特地穿上性感夢露裝玩遊戲拿獎金，就決定把得來的過關獎金全數捐給「看得見春天八里狗園」。
劉雨柔認養的第一隻貓咪已8歲，當時因一隻眼睛張不開，活動力也弱，沒有人要領養，她心中不忍便帶回家細心照料，還天天帶著睡覺。後來有天起床發現牠眼睛張開了，看到貓咪健康長大，讓劉雨柔開心得不得了！
想收養全世界毛孩
這回為了毛小孩玩遊戲拿獎金，劉雨柔一站上遊戲擂台就全身冒汗，緊張頻問：「有沒有人一關都沒過？」結果第一關跟第二關都挑戰失敗，到了第三關決定挑戰《快打旋風》，最後靠自己實力順利拿下這一關，獲得1萬元獎金後，還親送公益金至「看得見春天八里狗園」。事後她也分享，每次去收容中心的心情都很複雜，總想著如果未來有能力，希望收養全世界的毛小孩，讓路上再也沒有被欺負、飢餓受凍的毛孩子。
(中國時報)
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