王又正港都《爆卦》連錄6小時
王又正、周玉琴主持中天政論節目《大政治大爆卦》，15日赴高雄旗津及金銀河夜市，偕同高雄市觀光局長潘恒旭等人，分別組成高雄、台北隊PK拉糖蔥、畫糖、做龍鬚糖、喝彈珠汽水、猜燈謎，透過遊戲介紹高雄復古零嘴，現場滿滿人潮，人氣超旺。
王又正表示，以往節目都是下午2點到4點現場直播，高雄愛河「金銀河」燈會剛開幕，白天錄影無法一睹燈會風采，這次採預錄，從下午3點錄到晚上9點，再剪輯2小時精華，讓觀眾看個夠。
由於農曆春節「國運籤」話題不斷，一行人經過旗津老街一處10元抽籤筒，大家決定試試手氣，有趣的是，籤筒註明「苦命者免費」，於是眾人討論起誰最苦命，王又正笑說：「大家都不認為自己苦命，最後都有投錢抽籤。」
王又正抽籤時，許願《大政治大爆卦》收視越來越好，他一度搖著籤筒默念許久，被笑虧：「搖太久啦！」最後幸運抽到「吉籤」，內容寫著「殘月未還光、樽前非語傷、戶中有人厄、祈福保青陽」，他開心展示籤詩，祝節目收視旺旺，大家身體健康！
(中國時報)
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