健康養生湯圓罪惡感退散

2019年02月16日 04:10 中國時報 報導涂育晨

台北福華大飯店江南春推出四喜酒釀湯圓。（台北福華大飯店提供）

大倉久和大飯店桃花林中餐廳應景推出五彩湯圓，五顏六色的外型搶眼，而且口味相當多元。（大倉久和大飯店提供）

自古以來華人所有的傳統節慶都不離開「吃」，19日適逢元宵節，傳統說法是當人們吃下元宵後，才象徵圓圓滿滿的新年正式開始，不過現代民眾注重健康，飲食上追求清淡、均衡、養生，元宵的高熱量，常讓人在節慶氛圍與健康體態間陷入痛苦的兩難。各飯店業者看準商機，推出各式健康養生、不讓民眾產生罪惡感的元宵美食。

主打養生酒釀湯圓，台北福華飯店「江南春」融合創新及傳統，提供火龍果、抹茶、南瓜、原味共4種口味，讓過節應景的民眾不必擔心熱量問題，也能健康吃。江南春主廚劉宜嘉表示，養生酒釀湯圓以獨家配方純手工製作，除了完美呈現湯圓的美味，也因應現代人飲食型態，將湯圓糖分降低了20％，口感不甜膩，熱量也比傳統湯圓更低，更符合現代人健康的飲食取向。

大倉久和推五彩湯圓

大倉久和大飯店則推出養生五彩湯圓，一次將5款色彩繽紛、健康美味的湯圓端上桌，不僅在內餡用心，外皮也各有風味。其中，充滿日式風情的抹茶紅豆沙湯圓，以抹茶粉加紅棗汁與糯米粉揉出外皮，再包上紅豆沙內餡；地瓜棗泥湯圓是以地瓜、紅棗汁增加香甜，裡頭包上棗泥內餡，相當有層次，酒釀芝麻湯圓則讓酒釀的酸甜與淡淡的酒粕香氣完全融入湯圓的外皮，再包上芝麻內餡。

台北國賓重現炸元宵

紫地瓜花生湯圓運用紫地瓜的色澤與香味，再加入桂花，讓口味更升級，內餡包的是花生；可可白豆沙湯圓是少見以可可粉為主角的糯米糰，揉成湯圓中較少見的黑珍珠，桂花的芳香巧妙地平衡了可可的苦甜，內餡則是感覺衝突性十足的白豆沙，一口咬下十分合拍。

雖說追尋健康、養生的飲食模式已成趨勢，但仍有部分老饕不放棄追尋傳統古早味，台北國賓大飯店「國賓川菜廳」今年推出經典炸元宵，包含清新口感層次十足的抹茶榛果餡、香潤滑順的芝麻餡、及香郁醇厚的人氣冠軍花生餡等3種口味，讓傳統元宵也能吃出新變化，膨鬆酥脆、飽滿、富嚼勁的金黃色外皮，搭配3種香甜不膩的內餡，再沾上香醇的花生粉，外酥內軟的口感及不同風味的現炸元宵，完整重現最地道的古早味。

(中國時報)