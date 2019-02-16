膽大陳謙文看影片學滑雪
陳謙文過年隻身前往京都，光靠影片就學會滑雪。
演出《女兵日記》輔導長郭松齡走紅的斯文型男陳謙文，原來超有才！他過年前利用拍攝《女力報到》的空檔，到朋友的烘焙工作室製作草莓牛軋糖分送親友，吃過的人都對他的好手藝狂讚不已。超有才華的他，就連過年去日本滑雪也無師自通，「本來要請滑雪教練，結果滑雪場客滿，請不到教練，我就靠著YouTube影片自己學，後來傳影片給王樂妍看，她還驚呼：你不怕摔死噢！」
陳謙文的過年假期短短5、6天，卻過得非常充實。小年夜晚上開始放假的他，在竹圍家中開的水果店幫忙賣水果。他去年因演出《女兵日記》知名度大開，哥哥平常就在店裡張貼他的海報，不少買年節水果的客人一見到本尊出現驚喜不已，把他當成人形立牌猛拍合照。
入境京都 才忙找住宿
大年初一陳謙文陪媽媽到南部拜拜走春，喜歡一個人到處旅行的他，臨時訂機票獨自前往京都琵琶湖滑雪，隨興到在機場必須寫入境表格時，才趕緊靠著手機APP找住宿地方。由於這是他的滑雪初體驗，他原想找教練教滑雪，「結果他們說沒有教練了，我不想只是來拍拍照空手而返，只好直接看影片學，就這樣靠著YouTube學了煞車、滑行，反正摔了幾次後就抓到訣竅，因為很怕受傷會影響on檔戲的拍攝，所以小心翼翼。」
(中國時報)
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