立山黑部4／15開山飽覽雪牆奇景
立山黑部的開山日，往往成了親山、賞雪者關注的日期，今年已公布4月15日開山，是近幾年來較早的開山日；屆時旅人可徒步走在從雪牆中開出的道路上，一睹「大雪谷」至少20公尺高的雪牆。
位於日本富山縣的立山黑部，57年前開通此路，貫穿有日本屋脊之稱的北阿爾山，該處冬季雪量驚人，據資深導遊Alen Chang表示，開山日通常都落在4月的第3周，今年提早，雪況應該極佳，「當這麼多年日本線導遊，曾看過最高達23公尺、最低也有19公尺的雪牆，今年還沒公布高度，但應該超過20公尺。」值得體驗。
立山黑部景點深受國人喜歡，但附近高山天氣多變，旅遊業者建議旅人還是以團進團出較為方便，旅遊包括雪牆、黑部水壩等地，會安排搭乘立山電動覽車、立山高原巴士、立山隧道無軌電車、空中纜車、黑部登山纜車、關電隧道電氣巴士6種不同交通工具，飽覽隨著高度起伏的自然景觀。目前從台灣到該處旅遊，可飛至名古屋、富山、小松，再驅車前往當地。
(中國時報)
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