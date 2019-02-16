靈感乍現時 腕表秀個性
以綠葉為靈感的Rado 瑞士雷達表True Thinline Nature 真薄天然系列，建議售價6萬7600元。圖片提供各品牌
而將藍天帶入腕表之間，True Thinline Nature 真薄天然系列面盤和表身的藍，十足吸引人。建議售價6萬7600元。圖片提供各品牌
同樣是賣商品，為什麼不能讓商品更多一點自己的「個性」？而設計風格，就可以說是這方面的「個性」。從設計發想，到靈感啟發，腕表的設計，各有千秋。
■英國詩人威廉布萊克（William Blake）說：「一花一世界，一草一天堂。」點出了無處不是設計靈感，而針對設計頗有見地的瑞士雷達表（Rado），在真我超薄自然系列（True Thinline Nature）中，融入了義大利大型花園推廣組織Grandi Giardini Italiani與其合作的成果，發表了深具自然元素的真薄高科技陶瓷腕表。
該系列以「Organic Time有機時間」做為主軸，將自然界的大地、海洋、樹葉3種元素融入腕表之中，並以大地的灰褐、水的午夜藍、樹葉的翠綠3種獨特色調，以高科技陶瓷技術燒製而成。不同的色調搭配上不同的表盤，如水對應珍珠母貝面，象徵海洋的孕育、大地的金屬塗層面盤，象徵土壤裡脈藏的金屬礦物、樹葉則配合綠色珍珠母貝面，以珠珠母貝面的貝紋呼應葉脈呼吸間的韻律與外貌。
高科技陶瓷雖在耐久和不易磨損有其強度，但在顏色的表現上卻十分匱乏，過去高科技陶瓷只能以黑或白呈現，雷達使用自家的高科技陶瓷技術將自然界元素的象徵顏色燒製而成，並以精準的調色呈現出大自然豐富而自然的色調，將對自然印象的美好，化為人們腕間的視覺記憶，也是這款真我超薄自然系列的獨到之處。
(中國時報)
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