美度表Mido Rainflower美學取經建築物
Rainflower的設計靈感來源－新加坡濱海金沙藝術科學博物館。圖片提供各品牌
「過去、現在、未來」是美度表（Mido）去年慶賀品牌100周年時所打出的口號，也發表一只全新設計女表Rainflower。品牌發表新作品本來沒什麼稀奇，但設計靈感與背後故事，反而是這只腕表的重點精神。Rainflower與過去美度表發表的作品一樣，都具有強烈的建築設計元素，過去品牌取經不少知名建築物，如克萊斯勒大廈、雪梨港灣大橋、倫敦大笨鐘等地標，這次則將目光放在新加坡濱海金沙藝術科學博物館。
這棟建築啟用於2011年，出自以色列設計師Moshe Safdie之手，建築線條模仿蓮花花瓣綻開的盛況，葉子的線條成為蒐集雨水之用，蒐集而來的雨水除了可降低建築物本身的溫度外，回收來的水源更可提供建築每日的用水需求。因為需求而產生的再利用，恰好點中了美度「過去、現在、未來」的核心概念。
Rainflower將建築物最讓人印象深刻的花瓣屋頂融入面盤之中，而表圈延伸至側邊多邊形的圖案，設計靈感則同樣源自建築物的側面設計。腕表同時開放民眾於網路上自由決定它的材質搭配，從表殼、表盤、表帶到寶石鑲嵌，都可任意組合並「生成作品」於網路上，並於今年3月公布4款優勝作品，5月正式上市這4隻票選而出的「心頭之水」。
(中國時報)
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