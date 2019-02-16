喬治傑生Georg Jensen Vivianna無刻度享受當下
堪稱設計作品的經典，還被MoMA博物館典藏的Georg Jensen Vivianna朵蘭手鐲腕表。圖片提供各品牌
談到設計、談到靈感，喬治傑生（Georg Jensen）的許多經典作品更是不能被忘記的歷史瑰寶。從設計超過50年歷史的Vivianna朵蘭手鐲腕表中，就能一窺設計師賦予了這只腕表什麼樣的功能。對許多人來說，手表至多只是讀時用，加入了設計元素後，或許帶來的只是討喜程度的差異，但少有如設計師Vivianna Torun這樣，將設計元素牢牢烙印在作品中。
這款朵蘭手鐲腕表外觀上有著鏡面、近乎拋光的設計，面盤上只有兩根指針，沒有時間刻度，沒有小秒針，連腕表的開口都是開放式的設計。朵蘭受訪時曾說：「時間是很無情的，它每天都在流逝，我的設計恰好呼應了我對時間的反擊…時間制約了眾人，而我希望大家思考，生命其實應該要活在當下，沒有刻度的面盤，和具有開口的手鐲設計，是希望讓大家能更認識時間，知道它是自由的，而不是一種限制與負擔。」
喬治傑森另一款經典作品Koppel腕表從1978年問世以來，也是堪稱殿堂級的作品，當時的設計師漢寧古柏將自身的設計哲學內化至腕表上，強調去除額外之物。當時的作品有著乾淨的線條與沒有數字的表盤，取而代之的是著名的圓點時標，而腕表上無處不在的圓型象徵，也讓Koppel腕表成為讓人一望即明的哲學作品。
(中國時報)
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