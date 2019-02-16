準影后葛倫克蘿絲 超強時尚氣場

2019年02月16日 04:10 中國時報 潘鈺楨 、 徐亦橋 報導

葛倫克蘿絲出席第24屆評論家選擇獎，Gabriela Hearst的西裝裙套裝，以銀色與百摺裙增添時尚元素。（CFP）

葛倫克蘿絲出席CHANEL x CHARLES FINCH英國電影學院前夕晚宴，穿上巴黎-漢堡工坊系列羊毛套裝，配上品牌包包，氣質獨具。（香奈兒提供）

葛倫克蘿絲以電影《致命的吸引力》成名，30年來戲中性感不流俗的服裝，仍是當今設計師靈感。（翻攝網路）

葛倫克蘿絲（Glenn Close）憑電影《愛．欺》7度叩關奧斯卡，有望在今年封后。不只演技有目共睹，她獨特氣質，加上戲中挑戰各種戲劇感服裝的勇氣，也讓葛倫獲得服裝設計師協會獎 (CDGA) 肯定，奪下第21屆「焦點獎」；葛倫克蘿絲1974年出道，作品多達50多部，服裝設計師協會認為葛倫克蘿絲的「才華和事業具現化了對卓越的堅持與追求，包括她對角色的感知與服裝敏感度」。

奢華浮誇服飾vs.瘋狂邪惡角色

總能展現充滿戲劇效果的服飾，可能與葛倫一直以來多飾演陰險狡詐或精神錯亂的危險女人角色有關。她在1987年《致命的吸引力》裡演瘋狂小三愛麗克絲，方肩、無領西裝外套單穿、超大T恤、羅紋卡其色繫帶羊毛大衣、皮革繫帶夾克，加上黑白色調，走神祕迷人卻又不按牌理出牌的穿著風格。

愛麗克絲不僅成為後代蛇蠍小三的始祖，自80年代起迄今都是各大設計師靈感，像Tom Ford、Marc Jacobs、Balenciaga墊肩但性感深V的西裝外套，乃至於瀟灑個性的Burberry、Balmain繫帶夾克，都有來這角色的影響。之後葛倫更火力全開在電影嘗試各種造型，1988年《危險關係》是穿上馬甲蓬裙耍心機的法國侯爵夫人、1996年《101真狗》是肖像穿狗皮大衣的邪惡角色庫伊拉、2011年《變裝男侍》甚至演出不得已女扮男裝的男侍，葛倫穿越古今、男女，在在提供各種穿著的可能。

從《101真狗》起就長期與葛倫合作的設計師安東尼包威爾（Anthony Powell）說：「葛倫是所有設計師的夢想對象，她對角色投入是全方位的，無論有多難穿或多不舒服，沒有任何戲服會惹毛她。」安東尼也透露葛倫看到戲服時，總是和他說：「我不知道我有沒有辦法，但我來試試看。」但最後總是成功的駕馭了服裝。

紅毯戰袍演進 展現貴族氣息

過去葛倫戲外的紅毯穿著並非強勢，像1984年她因東尼獎首度踏上典禮紅毯，當時以白色低腰裙配上領巾，雖然奪下最佳話劇女主角，但衣著風格卻讓人不敢苟同，雖早就6次入圍奧斯卡，但他的禮服也從未讓人留下深刻印象，直到近期為《愛．欺》宣傳並踏上各大獎的紅毯，穿起香奈兒、Alexander McQueen等，展現自信、精緻的穿著。

葛倫的私人造型師克蘿伊哈斯坦（Chloe Hartstein）透露，葛倫意識到自己需要有更強大的「衣櫃」，好在這波獎季與電影宣傳上風光亮相，克蘿伊說：「她很適合西裝與大墊肩。她自己則是喜歡有點戲劇效果的，讓她可以在紅毯玩些花樣。」然而不管怎麼穿，克蘿伊表示葛倫都遵守一個原則：貴族，像是在金球獎亮相的金球獎的Armani 高級訂製斗篷式禮服，以及聖塔芭芭拉國際電影節的Valentino荷葉邊紅色外套。

葛倫確實撐得起貴族般的雍容華貴風範，她出生美國康乃狄克州的格林尼治，父親是17世紀北美維吉尼亞殖民地的開拓者的後裔，父母在比屬剛果開設診所，擔任剛果（薩伊）總統蒙博托．塞塞．塞科的私人內科醫生。她從小在格林尼治外祖父母家長大，曾說：「我從不懷疑在康乃狄克的鄉間自由的奔跑、遊戲以及天馬行空的想像是我今後表演自然且忠於自我的主要因素」。

珍惜服裝對理解角色的幫助

然而她的童年也不完全如此完美。7歲的時候她的父母參加了一個右翼宗教組織，「道德重整運動」，她從不對外明說詳細內容，卻透露到了這把年紀，她才在不久前找了童年創傷專家諮詢，「即使在我這個年齡，還是令人震驚，童年創傷症候確實影響了餘生，有趣的是竟是如此之深。」

她與家人在組織中生活了15年，葛倫曾形容她的童年：「在一種支配所有生活的文化下，我為了生存而奮鬥。」青少年的葛倫開始接觸表演，與組織的青年軍一起巡迴演出，她終究關不住心中嚮往自由無束縛的心，22歲時終於下定決心與組織決裂，進入威廉與瑪麗學院主修戲劇表演。

現在的她除了演戲，也規劃等真正退休之後要出一本回憶錄，才能深刻挖掘那些童年創傷。她也開始清理一些物品，把2017年將《致命的吸引力》、《大寒》與《101真狗》的47套戲服捐給印第安納大學，她說：「我珍惜每件服裝與回憶，因為它是由這個領域的傑出人士製作的，對我理解角色有無法估量的幫助。」

(中國時報)