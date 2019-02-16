日設計師制霸 New York時裝周
日本設計師Tomo Koizumi。（CFP）
歌手巴瑞曼尼洛登台為Michael Kors秋冬秀演唱，讓現場爆熱。（Michael Kors提供）
Pierre Davis成為首位登上4大時裝周的跨性別設計師，模特兒Maya為他品牌No Sesso走秀。（CFP）
紐約是座夢想的城市，時尚是創造夢想的產業，自然的，沒有比無名設計師在紐約時裝周一夕爆紅，更能證明夢想偉大的故事了。日本設計師Tomo Koizumi單靠那花團錦簇、張力十足的蓬鬆服裝，迅速炸裂紐約時裝周2019年秋冬秀場及IG，成為這些時尚夢想故事的最新篇章。
一鳴驚人打造時尚夢想
故事的開始，是《Love Magazine》雜誌主編Katie Grand發現好友設計師Giles Deacon在狂追Tomo Koizumi的IG，Katie自己不看則已，一看入迷，索性邀這位曾為凱蒂佩芮、水原希子設計的日本設計師到紐約辦秀，但當時離秀只剩1個月，Katie竟動用人脈，請Marc Jacobs出借麥迪遜旗艦店當秀場，找超模貝拉哈蒂德等走秀，而Tomo Koizumi開秀前3天才用大箱子，搬來這些色彩斑斕又蓬鬆的新裝，在紐約缺話題的狀況下，一飛沖天，而「IG造就設計師」更添傳奇性。
首位跨性別設計師出現
另一個在紐約秀場竄起的品牌是No Sesso，義大利文意思為「沒性別」，由跨性別設計師Pierre Davis於2015年在洛杉磯創立，秀由LGBTQ族群擔任模特兒，眾人穿前衛造型的毛衣、運動服或甚至馬甲，詮釋個人風格，雖成首位登上時裝周的跨性別者，設計師表示不關注品牌被貼任何標籤，就是很自然做自己的設計。
(中國時報)
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