2019年02月16日 04:10 中國時報 潘鈺楨 ）

Marc Jacobs 2019秋冬系列呈現的是「落入凡間的天使」，Marc Jacobs說：「她們每個都擁有不同風貌的美麗氣質，我們擁有許多美麗的事物和歡樂的氣氛。」黑色亮片透紗變成華麗雲朵肩飾，搭配平肩晚裝或是過膝圓蓬裙，展現優雅仕女風格。材質上運用絲緞縐綢、塔夫塔綢或是混織金銀線和亮片，增加光澤感。

(中國時報)