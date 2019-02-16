2019年02月16日 04:10 中國時報 陶福媛 ）

近日登場的Proenza Schouler秋冬秀以藝術家Sol LeWitt的裝置藝術「Incomplete Open Cubes」為靈感，將套裝、連身洋裝等經典時尚重新解構，融入不對稱、對比色混搭等元素。以新娘禮服著稱的Vera Wang則以黑灰色系的格紋毛呢詮釋秋冬新裝，同樣融入不對稱元素展現高超的立裁功力。

(中國時報)