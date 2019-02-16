2019年02月16日 04:10 中國時報 陶福媛 ）

吳季剛 (Jason Wu）近日才剛發表他的第二瓶玫瑰調香水「Velvet Rouge」，因此他的秋冬新裝也與玫瑰花有了聯結，如層層花瓣般的雪紡紗在裙襬、粉領、粉肩飄逸，十分浪漫唯美。

(中國時報)