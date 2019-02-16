2019年02月16日 04:10 中國時報 潘鈺楨 ）

Tory Burch 2019秋冬系列設計靈感來自曾孕育出多位美國現代藝術家的藝術學校「黑山學院」。Tory Burch將經典設計重新混搭，像是花卉印花、圖案條紋，在浪漫輪廓上增添粗毛線流蘇、誇張的荷葉緄邊、褶飾細節或是男裝元素。配飾方面有切割琉璃珠寶，強烈解構感的包包和俐落靴子，充滿現代的反骨氣息。

(中國時報)