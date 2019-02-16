COACH色彩迷幻美式風
COACH深沉暗色提包充滿神祕感，上頭的經典金屬轉釦是本季重要裝飾。（COACH提供）
COACH暗花碰撞的印花，在提包上更增加紋理層次。（COACH提供）
COACH皮衣上的流蘇設計，流露女性率性不羈的一面。（COACH提供）
COACH大翻領的皮衣夾克，藏有經典美式機車文化。（COACH提供）
COACH執行創意總監Stuart Vevers擅於將美式文化融入現今潮流元素，2019秋季男女裝系列以西部海岸、紐約藝術家Kaffe Fassett為靈感，秀後Vevers在後台說：「這次的顏色讓我感覺很迷幻。」
Vevers稱紐約藝術家Kaffe Fassett為「色彩魔術師」，把1960與1970年代的菊花、漩渦、樹葉放進這場秀裡，大地色系及深沉色澤並置，暗花碰撞印花，增加紋理層次與色彩鮮明；經典標誌「C」的變形，則呈現出歡樂叛逆與自由奔放的態度，Vevers說：「我覺得這很酷，它被扭曲了，賦予它更多態度。」
COACH女性印花洋裝運用異材質拼接及不規則長短設計組合，洗舊復古皮夾克鑲嵌徽章、流蘇、鉚釘配件，就是要打造女孩反骨卻不失浪漫情懷，衝撞出令人驚豔的時髦造型；男裝則蘊藏著許多典型美式元素，像徽章拼貼、縫線與機車文化，而刻意破舊羅紋飾邊設計的夾克，搭配上衣及黑色皮褲，就是最道地的美式造型。
(中國時報)
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