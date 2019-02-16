MICHAEL KORS舞廳狂歡復古風

2019年02月16日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

MICHAEL KORS皮衣、印花襯衫搭配飛行員眼鏡，營造濃濃復古風情。（MICHAEL KORS提供）

MICHAEL KORS亮面禮服與長領巾，是當時紐約客赴正式場合的基本裝扮。（MICHAEL KORS提供）

MICHAEL KORS圓型皮質黑色小包相當輕巧，適合跑趴隨身攜帶。（MICHAEL KORS提供）

MICHAEL KORS金色亮片提包好搭配，輕鬆營造貴氣奢華。（MICHAEL KORS提供）

70年代的紐約為MICHAEL KORS COLLECTION 2019秋季系列的靈感源泉，融入了這個復古年代許多戲劇、電影與舞蹈的元素，以及貝蒂米勒、滾石主唱米克傑格太太比安卡傑格、芭蕾巨星巴瑞雪尼可夫等人的形象，展現紙醉金迷的都會風采。

下班後的舞者，迷人依舊。迪斯可之夜，步履不停。人們熱愛紐約齊格菲劇院，也愛肆意裝扮，盡情享受Studio 54的熱鬧狂歡，穿過卡耐基音樂廳，來到玫瑰島舞廳。MICHAEL KORS COLLECTION將時代、街景轉進舞動不停的舞池中，飛行員眼鏡、報童帽、亮面舞衣、貴氣的人工皮草大衣，亮片、羽毛裝飾，打造模特兒風情萬種的姿態。

(中國時報)