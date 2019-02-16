卡地亞珠寶 奔向太空

2019年02月16日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

卡地亞Galaxies de Cartier珠寶的Lunes寬手環，217萬元。（Cartier提供）

卡地亞Galaxies de Cartier珠寶的Galaxies手環，470萬元。（Cartier提供）

卡地亞Galaxies de Cartier珠寶的Galaxies戒指，如黑暗宇宙中閃耀七彩光芒的地球，90萬5000元。（Cartier提供）

卡地亞Galaxies de Cartier珠寶的Atmostpheres戒指，250萬元。（Cartier提供）

卡地亞Galaxies de Cartier珠寶的Atmostpheres手環，像一艘造型前衛的太空船，343萬元。（Cartier提供）

卡地亞Galaxies de Cartier珠寶的Meteorites戒指，125萬元。（Cartier提供）

卡地亞Galaxies de Cartier珠寶的Meteorites手環，755萬元。（Cartier提供）

卡地亞（Cartier）在巴黎國立自然史博館發表Les Galaxies de Cartier系列珠寶，以浩瀚無垠的宇宙銀河為靈感，詮釋前衛的太空風，不僅打破傳統珠寶設計窠臼，連鑲嵌技術也勇於創新，可說是珠寶界一大創舉，發表會當天知名大導演蘇菲亞柯波拉、女星蒂坦絲雲頓搶先鑑賞，為閃耀銀河更添星光。

星球自轉 彩寶繞指柔

Les Galaxies de Cartier總共有四大系列即起全球限量上市，Lunes系列利用可旋轉的大溪地珍珠重現太陽系星球排列的樣貌，太陽系的地球、水星、金星、木星等整齊排列，每個星球還能自轉，充滿趣味。Meteorites系列則以玫瑰金、月光石、鑽石等不規則形狀晶體詮釋在宇宙中飛散的隕石，如畫破天際的彗星。

Galaxies系列則以從大空回眸看地球的景緻為靈感，將七彩的黃色藍寶石、藍寶石、火蛋白石和鑽石等鑲嵌在球體上，美得令人屏息。至於蒂坦絲雲頓最喜愛的Atmostpheres系列，則是打破對稱、等距的幾何結構，在粉頸、繞指和手上重現宇宙的銀河和黑洞，也就像是一艘太空船，充滿了驚喜。

卡地亞的Les Galaxies de Cartier珠寶由於設計風格前衛，每件作品都有限量編號，即起現量上市，目前台灣沒有現貨，僅接受客訂。

(中國時報)