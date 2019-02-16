2019年02月16日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

KENZO男款球鞋，1萬6800元。（KENZO提供）

KENZO本季鳳凰圖騰大量應用在女裝上，logo有不同色塊與排列的設計，女模（左）穿鳳凰洋裝2萬1800元，男模穿幾何圖騰襯衫1萬1800元。（KENZO提供）

KENZO讓當家紅牌老虎暫做休息，改由鳳凰上陣！鳳凰帶有浴火重生之意，2019年春夏系列想傳達的正是歡愉慶典與樂觀新生；無論是鮮豔桃紅玫瑰或是若隱若現的透明白，不同大小的波卡爾圓點因流線排列而顯得動態，中國古典圖騰也能混搭出獨特潮流。

顏色上，KENZO高飽和度的酸性黃、深藍或紫紅，突顯出強烈對比下的反差，拼接在抽繩縮腰的西裝上，讓正式服裝也能很夏日；面料上燈籠蕊、橡膠處理過的泡泡棉、麻紗材質的購物袋都重新被重用，勾勒出萬物復甦的春夏盛宴。

(中國時報)