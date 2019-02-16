MCM新包款體驗飛行
MCM經典鑽石印花也首度由黑色轉為彩色，靈感源自彩虹光譜，Stark彩虹鑽石印花迷你白色後背包3萬4500元。（MCM提供）
MCM大尺寸拉鍊、磁性搭扣、登山環都與極限運動相關，Jemison干邑色後背包，4萬6000元。（MCM提供）
翱翔天際一直是人類夢想，德國品牌MCM在2019年春夏Luft系列將飛行體驗融入設計，以跳傘、航空、太空探索等活動為靈感，應用在飾帶與鎖扣等細節；還有可拆卸的組合式包款，號召眾人一起嘗試釋放雙手、隨興移動的旅行方式。
Luft一詞在德語意指「空氣」，所以MCM讓包包變得輕盈，Raymonde系列是經典帆布背包的實用進階版，使用獨特材料、織物與金屬配件，整體更為輕量；Jemison Visetos系列配備了以高空跳傘運動為設計靈感的鎖扣，單手輕輕一拉就可開啟，相當方便。
(中國時報)
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