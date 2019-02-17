巨型投資碰壁 農產出口不彰 未達實質結盟 新南向破功

2019年02月17日 04:10 中國時報 楊孟立 、 季節 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

蔡政府大力推動「新南向」，學者質疑成效不彰，包括巨型投資案破局、國家級「台農發」行銷不見成效、農產品出口成效不彰、未促進實質結盟，顯示要以新南向取代大陸市場，既無說服力也不可行。

國家隊漏氣 中油2投資案破局

台大政治系教授左正東昨在國政基金會座談會上指出，蔡政府新南向就是創立新公司、打造新平台、提出新說法，說白就是國家隊、交朋友、抗中國，然國家隊沒效率、靠朋友不成功、抗中國不可行。

他說，政府以公營事業在當地推巨型投資案，但去年4月傳出中油五輕整廠輸出印尼案破局；今年1月，中油在印度古吉拉特石化園區案擱置，要另覓合作對象並再觀察印度投資環境與稅收制度。蔡政府視為指標性的兩大案，現都遇上大困難。

台灣經貿網 流量比不上電商

左正東說，政府搭建交友平台，很多都淪為聯誼性質。像國貿局與貿協架設「台灣經貿網」，根據Alexa網站排名流量在全球網站第21343名，遠比不上Momo購物網（270）、PChome（646）、台灣蝦皮（865）、露天拍賣（944）等民間電商平台。

蔡總統提新南向是要降低對單一市場依賴，但以目前變化看，2017年雖對東南亞投資略升，達30億美元，但隔年瞬間跌落20億美元，還低於2016年對東南亞投資金額。反觀台灣對東南亞投資大幅上升是馬政府的2012年，累計60億美元；出口也遠未達到蔡政府預期。

他建議，新南向如要成功，須慎用政府資金和公營事業、扶持成功民間企業、充分運用台星、台紐經濟合作協議。最重要是，馬政府已證明東南亞與大陸發展可並行不悖，相輔相成。

鄧振中稱 以人為本加強往來

國民黨立委曾銘宗說，李登輝時代已推過南向，設了一堆公司結果沒成功，蔡上台兩年多，新南向更拿不出具體政績，不僅效果有限，甚至衍生許多爭議。

主責新南向的行政院政務委員鄧振中表示，中油在印尼、印度投資案還需時間，無需現在論成敗。他強調，現在較不同的是，我們希望更廣泛與東南亞國家往來，更強調「以人為本」，在學生流動、農業、醫衛、環保等方面推動，加總的往來密切度更高，可反映跟各國政府和民間團體的來往，就是政策推動的目的。

(中國時報)