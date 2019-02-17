人進來了！韓國瑜實踐諾言 高雄春節遊客140萬 燈會成長43％

2019年02月17日 04:10 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

人進來了！高雄市長韓國瑜上任1個多月，已兌現競選承諾，過年9天假期觀光人潮近140萬，觀賞愛河燈會遊客，比去年成長43％。（林瑞益攝）

「金銀河」夜市高人氣

高雄市長韓國瑜上任一個多月來，已兌現競選承諾，「人進來，貨出去，高雄發大財。」開春以來，到高雄觀光人數持續居高不下，僅過年9天假期，觀光人潮近140萬，高雄已成台灣重心。觀賞愛河燈會金銀河的遊客，硬比去年成長43％，昨晚「國際之夜」晚會登場，韓國瑜一到現場民眾為之瘋狂，大聲向他問好。

「國際之夜」晚會昨晚以高雄在地原住民鼓舞和宋江陣迎接日本熊本市、八王子市和南韓釜山市傳統樂舞表演。出席晚會前，媒體問韓國瑜，高雄市永安區天文宮要送雍正皇對聯給他，韓答說不知，媒體指送雍正皇對聯別具意義，因雍正皇是工作狂，韓笑著說，這是稱讚柯文哲吧！

觀光正夯 高雄已成台灣重心

韓國瑜致詞表示，好東西要跟好朋友分享，愛河是高雄人的驕傲，也是高雄人的母親河。天上有銀河，高雄有愛河，今年市府戮力打造愛情產業鏈，高雄湧進大批人潮，肯定高雄觀光環境及愛河產業鏈，大家都想要一睹浪漫的感覺。

今年燈會人流量特別龐大，韓感謝觀光局的付出，為延續熱潮，韓將2019年訂為醫療觀光元年，觀光局長潘恒旭昨也拋出算命觀光，打算恢復崛江商圈的繁華。

韓流旋風 帶動庶民循環經濟

談到人潮湧進，韓國瑜也表示，過年9天超過130萬人來高雄，這麼多人要吃、要睡、要消費。有人笑我們高雄搞「攤販經濟」，但人到餐廳吃飯，餐廳要買菜買肉煮給消費者吃，餐廳老闆拿錢給種菜的農民，農民朋友拿來買肥料，肥料老闆再拿錢繳孩子註冊費。所有消費就在高雄市循環，這對高雄有多重要。他說，這不是攤販經濟，是庶民最基層經濟。

毫無疑問，多數人到高雄觀光是因韓流。民眾想去「三山」（鳳山、岡山、旗山），看看韓如何颳起旋風。潘恒旭說，愛河燈會金銀河擠進126萬人次，比去年成長43％，過年期間觀光人潮近140萬，高雄已成台灣重心。他說，未來兩周，台灣燈會在屏東舉行，相信會有更多人到高雄，希望旅館業者已準備好迎接更多旅客。

(中國時報)