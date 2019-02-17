韓批蔡蘇 只有綠葉不見牡丹
對於行政院長蘇貞昌「不要為了賺錢丟了主權」的言論，高雄市長韓國瑜火力全開，直指蔡、蘇酸了他那麼多，「但至今都只看到綠葉，沒有看到牡丹」，如果「九二共識」不對，但總統的牡丹花是什麼？大家看不見，都在綠葉裡面打轉，始終沒有面對問題。
只打高空 不拚經濟
韓國瑜表示，蔡總統在臉書酸他、蘇院長對他酸言酸語，都太偏頗了，重點是蔡、蘇表述那麼多，指責且批判他，但對他所提出「不愛中華民國、不敢台獨、不要九二共識，要把台灣2300萬人民帶往那裡去？」的3個問題至今都未答覆，蔡總統的整個論述，「只有綠葉，沒有看到牡丹」。
韓國瑜說，不管是蔡總統或蘇院長，對於他要在海峽兩岸準備衝刺的商業活動，以及他們自己對兩岸現況的論述，希望台灣2300萬人民要看清楚牡丹是什麼。蔡總統、蘇院長到現在仍在綠葉裡面打轉，始終沒有面對問題。
韓指出，他的當務之急是幫高雄衝經濟，但從來沒看到蘇院長上任後說要大力補助高雄、大力發展台灣，這些蘇都沒有想到，就先想到要卡他；韓重申強調，「高雄市經濟的成功，就是全台灣經濟的成功，高雄經濟失敗，不是韓國瑜個人的失敗，是整個南台灣經濟發展的失敗」。
駁斥徵召 絕無此事
不過，行政院發言人Kolas Yotaka則否認企圖「酸」、「卡」任何人，強調建設不分藍綠，任何建設與預算的分配都該為人民著想；例如去年底中央政府開始推動的暖冬遊專案，讓高雄市的住房率提升了22％，中央很樂意幫忙帶人進高雄。
外傳國民黨內「太陽」們，民調若不及韓國瑜，黨可能於7月徵召韓參選；韓國瑜駁斥說，「絕無此事、道聽塗說」；但若無意參選，為何不明確表態？他事後用「I do」、「I don’t」和莎士比亞名劇《哈姆雷特》對白「to be or not to be」來回應，箇中涵義耐人尋味。
籲陸委會把腦袋打開
另韓粉在臉書「韓國瑜後援會」貼文，拱韓國瑜參選2020總統、妻子李佳芬選高雄市長，讚2人是夢幻組合，韓國瑜也笑說「這是童話故事、天方夜譚」。
此外，大陸上海台辦主任李文輝訪問台北，並有意到高雄拜會韓國瑜，但陸委會不同意，韓呼籲陸委會主委陳明通「應該把腦袋打開」。
他說，可能是陸委會審查的計畫比較趨於嚴格管制吧？希望陸委會不要這樣對待，來者是客，台灣人一定要心胸打開。
(中國時報)
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