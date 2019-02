韓批蔡蘇 只有綠葉不見牡丹

2019年02月17日 04:10 中國時報 劉宥廷 、 鄭舲 、林勁傑/綜合報導 、林勁傑/綜合報導

蔡、蘇聯攻! 韓引「牡丹說」嗆:沒回答問題

對於行政院長蘇貞昌「不要為了賺錢丟了主權」的言論,高雄市長韓國瑜火力全開,直指蔡、蘇酸了他那麼多,「但至今都只看到綠葉,沒有看到牡丹」,如果「九二共識」不對,但總統的牡丹花是什麼?大家看不見,都在綠葉裡面打轉,始終沒有面對問題。

只打高空 不拚經濟

韓國瑜表示,蔡總統在臉書酸他、蘇院長對他酸言酸語,都太偏頗了,重點是蔡、蘇表述那麼多,指責且批判他,但對他所提出「不愛中華民國、不敢台獨、不要九二共識,要把台灣2300萬人民帶往那裡去?」的3個問題至今都未答覆,蔡總統的整個論述,「只有綠葉,沒有看到牡丹」。

韓國瑜說,不管是蔡總統或蘇院長,對於他要在海峽兩岸準備衝刺的商業活動,以及他們自己對兩岸現況的論述,希望台灣2300萬人民要看清楚牡丹是什麼。蔡總統、蘇院長到現在仍在綠葉裡面打轉,始終沒有面對問題。

韓指出,他的當務之急是幫高雄衝經濟,但從來沒看到蘇院長上任後說要大力補助高雄、大力發展台灣,這些蘇都沒有想到,就先想到要卡他;韓重申強調,「高雄市經濟的成功,就是全台灣經濟的成功,高雄經濟失敗,不是韓國瑜個人的失敗,是整個南台灣經濟發展的失敗」。

駁斥徵召 絕無此事

不過,行政院發言人Kolas Yotaka則否認企圖「酸」、「卡」任何人,強調建設不分藍綠,任何建設與預算的分配都該為人民著想;例如去年底中央政府開始推動的暖冬遊專案,讓高雄市的住房率提升了22%,中央很樂意幫忙帶人進高雄。

外傳國民黨內「太陽」們,民調若不及韓國瑜,黨可能於7月徵召韓參選;韓國瑜駁斥說,「絕無此事、道聽塗說」;但若無意參選,為何不明確表態?他事後用「I do」、「I don’t」和莎士比亞名劇《哈姆雷特》對白「to be or not to be」來回應,箇中涵義耐人尋味。

籲陸委會把腦袋打開

另韓粉在臉書「韓國瑜後援會」貼文,拱韓國瑜參選2020總統、妻子李佳芬選高雄市長,讚2人是夢幻組合,韓國瑜也笑說「這是童話故事、天方夜譚」。

此外,大陸上海台辦主任李文輝訪問台北,並有意到高雄拜會韓國瑜,但陸委會不同意,韓呼籲陸委會主委陳明通「應該把腦袋打開」。

他說,可能是陸委會審查的計畫比較趨於嚴格管制吧?希望陸委會不要這樣對待,來者是客,台灣人一定要心胸打開。

(中國時報)