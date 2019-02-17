只會向對岸說不 台灣持續內耗

2019年02月17日 04:10 中國時報 季節

已經執政超過兩年半的民進黨，面對兩岸關係，只會說不要「九二共識」；對於縣市長登陸拚經濟，只會千方百計地警告要「守分際」，但自己卻是「沒半步」，講不出那要怎樣跟大陸往來，要怎樣避免被統一。如果只要向蔡英文總統這樣一味的說不，卻提不出任何替代方案和方法，那誰都可以來當總統？

天底下很難有完美沒有缺點的政策，但是政府不可能因此就甚麼政策都不推動，否則人民花錢養官員幹嘛的？九合一選舉說明人民已經厭倦藍綠惡鬥，以及蔡政府的鎖國政策，韓國瑜好意提醒，論述要有牡丹不要只見綠葉，卻又惹來綠營酸言酸語。

身為國家領導人，在重大政策尤其兩岸政策，本就該有完整的方針與論述。韓國瑜準備好要帶高雄發大財，希望中央能夠配合，至少不要扯後腿、成為絆腳石；但沒本事幫台灣發大財就算了，這個政府依舊停留在虛耗與意識形態的對抗，完全無視人民的需求。

因為民進黨政府上台後立刻廢棄「九二共識」，但卻一直提不出可以讓對岸接受的替代方案作為兩岸間往來的基礎共識，導致兩岸官方交流中斷，越來越多的台灣人在國外犯罪詐騙大陸人後被押去大陸，民進黨一點辦法都沒有；經濟更是因此大受影響。

不僅如此，蔡英文、民進黨政府口口聲聲強調反對被中共併吞，但為此他們有採取了甚麼有效的做法嗎？既不敢台獨，又不愛中華民國， 2300萬人民要如何依循，要往哪裡走?

民進黨政府執政前兩年半，該做的事情不做，不該做的事情拚命做，已經導致多數人民在九合一選舉用選票狠狠教訓了民進黨，如果再不醒悟，還想要繼續逃避該面對的問題，只會一味反對卻不提出可行的方案，將會讓更多民眾看清楚民進黨的無能，對此用選票表達不滿。

(中國時報)