被貼藍皮綠骨 王怒嗆國罵

2019年02月17日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

有意爭取國民黨提名、投入2020總統大選的前立法院長王金平，昨晚出席「黃小鴨王金平後援會」舉辦的音樂會，並在致詞時宣告，3月將會發表正式的競選總統宣言；對於被部分人貼上「藍皮綠骨」標籤，他怒嗆「去你的」！強調自己是「藍皮台骨」、「漢魂台魄」。

談起長期挨批「藍皮綠骨」，他強調自己是「藍皮台骨」、「漢魂台魄」，要以中華文化為底蘊，起心動念為了國家好、社會好、兩岸好。他並提到蔡英文總統喊團結台灣，卻有很多法案傷害到在野黨、無辜同胞，「這樣不對吧！」

王金平進一步說，兩岸表面和平，事實上不再像過去馬政府時期有交流、往來及合作；而兩岸互動不利，傷害的是百姓，且對立衝突，大陸傷一分，台灣要傷十倍以上，「我們怎麼禁得起這樣兩岸不友善往來？」

至於高雄市長韓國瑜將在3月出訪中國大陸南方多個城市，陸委會日前則要求韓不得簽署任何協議。對於陸委會是否管太多？王金平在「台灣公道伯」臉書PO文挺韓，要求政府不要預設立場，任何事先放話或嚇阻，都只是讓問題複雜化。

對於要求韓國瑜「不得簽任何協議」，陸委會主委陳明通解釋，簽署協議屬中央職權，依法是由陸委會及相關機關進行；若是一般買賣契約就沒這問題，陸委會是把這些「分際」讓韓國瑜了解。王金平受訪時強調，要限制的也是依《兩岸人民關係條例》中的規範來執行，政治協議本就是由中央政府處理，地方的當然沒這權力。

「台灣公道伯」臉書則PO文表示，中央政府對於地方政府要推動兩岸間的城市交流、經濟投資，應該是輔導鼓勵，且去年韓國瑜當選高雄市長的最大政見，就是「貨出去、人進來、高雄發大財」的經濟承諾，這是高雄市民的期許和寄望，「現在中央政府的『警告』，等於是否定了89萬的高雄民意。」

(中國時報)