吳斥瀉藥說 別講沒道理的話

2019年02月17日 04:10 中國時報 林宏聰 、 楊佳穎 、 許素惠 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨主席吳敦義拋出總統初選「全黨員投票」，遭前立委孫大千酸「別當國民黨的瀉藥」；對此，吳昨南下高雄表示，全黨員投票是中常委提出的看法，已交由智庫討論，他抱持開放態度，「希望他們不要講一些沒有道理的話」。

吳敦義強調，「全黨員投票」是新北市議長蔣根煌在黨中央常會提的看法，當時有好多中常委呼應，認為只由1068個受訪者選擇人選，好幾十萬黨員卻不能表達意見，這樣沒有道理。

吳敦義表示，對此他沒有特定意見，且常會已決議交由智庫研究討論，對於結果他都尊重。他指出，按照慣例，若明年元月投票，國民黨今年4月左右即會公告初選辦法，5月開始報名，6月底前應該就能提報，7月由全國黨代表大會提名。

至於部分聲音認為總統被提名人應接任黨主席，吳敦義說，若呼應全黨員投票選出人選，等於是黨員意志，他願意減少4年任期，交給被提名人擔任新主席。

然而，對於「別當國民黨瀉藥」的攻擊，吳敦義略顯動怒，拋下一句「希望他們不要講一些沒有道理的話」便結束受訪。

不過國民黨中常委李德維在臉書表示，上周三中常會有常委反映，黨員權利與義務應受尊重，真實情況就是大家多主張「維持現狀」；他認為，這也是吳敦義與常會最好的決定，將最後提名機制授權參選人自己決定。

面對總統初選紛擾，國民黨大老、前立委許舒博父親許文志16日不客氣地批評，有意參選的人都「么鬼假細二」，迄今還在對初選制度吵吵嚷嚷，再這樣下去，可能會「贏贏絞博甲輸」。

前立法院長王金平16日出席南一中校友總會演說活動前受訪則強調「黨的最後決定，我們都同意」，每種選舉方式都有優、缺點，這沒辦法說哪一項最合理的、最可行、最公平的，「所以我才說，我不參與所謂選舉方式的意見表達，反正黨怎麼決定我就怎麼遵循。」

(中國時報)