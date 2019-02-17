喊台獨又取消徵兵 柯譏不務實
台北市長柯文哲。（本報系資料照）
台北市長柯文哲16日在台中參訪，針對兩岸關係表示，希望美國幫忙，不要去刺激大陸，台灣最大問題在於不夠務實，全「喊假的！」像是喊台獨又取消徵兵制，連美國都質疑，台灣人要夠聰明，不要意識形態太過分，政治實力不夠、經濟實力不夠、國防力量不夠，怎麼跟對岸談？
柯文哲昨出席大台中不動產開發公會、台中市建築經營協會論壇，以「我的人生觀─從醫生之路到市長之路」演講。有民眾提問，柯說兩岸一家親，高雄市長韓國瑜講你儂我儂，若柯以市長高度或未來台灣人領導者，兩岸關係如何讓老百姓免於恐懼？
柯文哲表示，在國際政治上要誠實面對問題，第一點是自己要夠強才有談判籌碼，1990年台灣GPD占大陸43％，現在不到4.6％，還一直往下掉，過去20年有2個人敢跟美國大小聲，1個是前伊拉克總統海珊，1個是北韓領導者金正恩，海珊已被吊死，金小胖活好好的，因為金有氫彈、原子彈，實力還是最重要。
「把人民福祉當成重要的思考，邏輯會不一樣！」柯文哲說，惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大；大陸可以不仁，台灣不可以不智，台灣人要夠聰明，不要意識形態太過分，但政府常常做的跟講的不一樣。
(中國時報)
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