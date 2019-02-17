貨要賣出去 大陸市場最給力

2019年02月17日 04:10 中國時報 楊孟立

新聞透視蔡英文政府執政至今，傾全國之力推動的「新南向政策」乏善可陳，就連為了反擊高雄市長韓國瑜「貨賣得出去」而端出來的農產品外銷創紀錄，也曝露了台灣沒有大陸市場還真的不行的現實處境。

農產銷陸 去年成長23%

蔡英文喜孜孜在臉書上公布，去年台灣農產品外銷出口達54.7億美元，創下20年新高；農產品出口到中國大陸金額12.6億美元，較前一年成長23.2％。稍微具有邏輯思維的人應該都看得出來，去年農產品外銷出口有此成績，大陸市場的成長功不可沒。

2018年台灣農產品出口到新南向18個國家總金額為15.17億美元，比起前一年平均成長14％，其實表現不算差了，但仍不比大陸市場成長23.2％來得亮眼。更不用說大陸早就已經是台灣農產品外銷占比最高的市場，還能有如此爆發性成長，確實不容小覷。

重金投入 成績未如預期

蔡英文當初喊出新南向，是為了要擺脫單一市場，相信多數民眾也樂於開拓更多新興市場。然而喊口號是一回事，蔡政府過去兩年多投入大量經費與人力執行新南向所呈現出來的結果，又是另外一回事。

說穿了，新南向只是政治口號，為了滿足綠營支持者的需求而生。民進黨的支持者中，中心理念是反中、抗中、仇中者為數不少，這些人不見得同意同性婚姻，不見得支持一例一休，更不見得認同前瞻基礎建設，然而綠營只要一打出統獨牌、中共牌，還是會乖乖歸隊。

對於深綠而言，新南向有沒有做出成績，或許沒這麼重要，但是政府肯表態與對岸保持距離，或許已足矣。

意識形態 不該扼殺經濟

有些事可以大聲說，但是做起來很辛苦，比如新南向政策；有些事只能偷偷做，不方便大聲宣傳，憋著又很辛苦，比如大陸市場傳捷報。現在到底是擺脫了單一市場，還是比以往又更加依賴？

(中國時報)