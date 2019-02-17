農漁會真心話 新南向是失敗政策

2019年02月17日 04:10 中國時報 林宏聰 、 劉宥廷 、 許素惠 、 謝瓊雲 、 陳淑娥 、 盧金足 ／綜合報導 ／綜合報導

基層農會直言，高檔農產品在東南亞國家沒銷路。圖為台東盛產的鳳梨釋迦。（本報資料照片）

「對農業來說，新南向絕對是失敗政策！」基層農會批評 新南向「放大捉小」不切實際；漁會也表示，活魚運到東南亞國家就不新鮮了，雖持續接洽，但至今仍無實質訂單。

高雄市農會理事長蕭漢俊直言，就農業而言新南向絕對是失敗政策，這2年多來，把台灣農產品賣到東南亞國家的量不僅沒增加，或許反而還減少，「賠本生意不會有人做！」

他說，越南、印尼、馬來西亞、泰國、緬甸同處亞熱帶，台灣有的香蕉、芒果、釋迦、柑橘，對方也都有，雖然我們的農民技術有改良、生產品質較好，但這些國家目前GDP仍低於台灣，恐怕消費不起台灣較高價、高檔的農產品；反觀大陸有14億人口，較能支撐高檔農產品市場。蕭漢俊強調，高雄市長韓國瑜所說的是對的，台灣農產品根本沒辦法放棄這個最大市場。

雲林區漁會總幹事林傳育也認為，東南亞市場很難取代大陸，因當地農產豐富，加上消費力不足，若賣不到好價格，出口沒有意義，大陸市場那麼大，只要1個省如廣東省全吃台灣農產品，台灣的生產就不足以供應。

高市海洋局指出，高雄外銷魚種有石斑魚、虱目魚、鱸魚、台灣鯛等，其中石斑魚多以活魚運搬船外銷至大陸及香港，今年元月石斑活魚運搬船航行至大陸及香港作業達40航次，運搬出口量987公噸，出口值約新台幣2.8億元。

永安漁會總幹事黃鶯說，石斑魚近來外銷大陸、香港受到量增價緩、大陸禁奢、市場需求減緩等因素，雖不像全盛時期占全台7成，仍是主要市場；黃不諱言，活魚運搬必須盡量縮短時間，考量航程路程，外銷到大陸、香港最恰當，新南向目前雖有洽詢，但依舊沒有實質訂單。

彌陀漁會總幹事林子清表示，外銷漁產品雖向澳洲、中東等其他市場擴展，但大陸、香港市場仍是不可或缺的首要之重，新南向對於飲食習慣、市場需求及運送成本都要綜合評估，政府喊了很久，卻沒有真正打進當地市場。

(中國時報)