堂堂國家隊 台農發交不出成績單

2019年02月17日 04:10 中國時報 楊孟立 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

蔡政府打造國家隊，成立「台灣國際農業開發公司」（台農發）外銷水果，根據國貿局資料，台灣水果外銷東南亞成效不彰，去年前11個月對東南亞出口的香蕉，居然僅929美元。

台農發成立於2016年，其中「擴大新興出口市場」是農委會交給台農發的重要課題，更要配合農委會推動農業新南向政策，發展東協、南亞及紐澳等新興目標市場，擴展台灣農業之海外市場效益，以提升農民收益。

根據台農發官網介紹，台農發外銷的水果主要有香蕉、鳳梨、釋迦、芒果。台大政治系教授左正東指出，鳳梨、芒果、香蕉這3類對東南亞出口均成效不彰，鳳梨、芒果出口更是逐年下降。「我不能說台農發是失敗的，但作為新南向政策指標公司，在新南向這件事是不成功的。」

農漁經學者李武忠曾詢問台農發的出口數量與金額，但對方卻表示股東並沒有授權對外公布，因此不公開；而農委會竟然也表示台農發是一個「純」民營公司，除非公司本身願意公布其出口量及金額的相關資料，農委會並沒辦法逼迫其公布。

李武忠直言，農委會出資1億多元，且該公司高層人事多由農委會指定，這樣的說辭讓外界難以接受。可以推斷外銷數字及金額應該不會好看，如果績效好，對公司形象有加分效果，何必拒絕公布。李武忠又說，Open Data是全球趨勢，台農發應該要主動公布外銷成績以及工作成果報告，讓人民知道成立以來究竟幫農漁民做了多少事，「你不公布，當然難以杜悠悠之口。」

國民黨立委曾銘宗也質疑台農發資本幾乎都來自泛公股，包括台肥和一些農委會周邊單位，但卻設計成民營，迴避立院監督。

監察院前年調查發現，台農發優先選擇釋迦、香蕉及鳳梨等高單價產品作為外銷主力，且鎖定日本及南韓等先進國家市場，農業新南向恐淪為口號。

(中國時報)