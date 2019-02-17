陸學者籲 台應更融入一帶一路
蔡政府積極推動新南向政策，希望降低對大陸的經貿依賴，轉移到東南亞國家。大陸學者指出，兩岸投資項目存在互補性，多數東南亞國家更會顧及大陸的臉色，也存在排華風險，台灣與其單向開放東南亞國家免簽，衍伸出新的亂象，不如把握一帶一路機遇，才是台灣經濟的發展之道。
廈門大學民進黨研究中心主任陳先才表示，台灣企業有助於提升一帶一路沿線國家和地區的民生工業，形成與大陸投資項目的互補。但民進黨政府試圖脫離與大陸的經濟聯絡，用政治手段力推新南向，無論對台商，還是對台灣經濟，都不是好事。
陳先才說，台商的投資是以市場經濟利益為取向，東南亞市場不可能取代大陸市場，台當局用來作政治企圖，調動台商的力度有限，且東南亞許多國家存在著「排華」的風險，大陸則是把台商當做一家人。他強調，台灣經濟發展需要參與區域性經濟合作，其前提是要與大陸保持良好的互動關係，承認九二共識，積極融入一帶一路，才是台灣經濟的發展之道。
一位北京涉台人士受訪表示，東協多數國家與大陸關係緊密，都會看大陸臉色，即便是與台灣關係較友好的新加坡，總理李顯龍都公開響應了大陸的一帶一路號召，更別說越南、柬埔寨等跟大陸更友好的國家。
涉台人士說，最近不時看到東南亞國家旅客赴台，衍伸出跳機、失蹤，甚至跑去賣淫的新聞，尤其是台灣給予部分國家單向的免簽，既不符合國際慣例，沒達到預期成效，還製造出更多的問題。
他強調，區域經濟整合和發展是大勢所趨，不是用旅遊觀光人數的數字遊戲，就可以唬弄人，即便東南亞遊客人數有增加，但論消費力還是不如大陸遊客。
(中國時報)
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