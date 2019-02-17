經貿網流量輸蝦皮 經濟部喊冤B2C和B2B不一樣

2019年02月17日 04:10 中國時報 王玉樹 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

針對台大政治系教授左正東提出新南向檢討報告，指出公營事業推動巨型投資案風險高、平台未促進實質結盟、電商平台流量低未形成群聚等問題，經濟部不以為然，認為大型投資本就變數較多，而經貿網與一般電商服務族群不同，「好不好見仁見智，就是儘量努力。」

工總秘書長蔡練生指出，新南向國家在近幾年，和國際其他市場比起來，經濟成長確實相對快速；受陸美貿易摩擦影響，不只台灣，包括大陸、日本、韓國等企業為避險考量，都會積極到這些國家投資設廠。

過去台灣在新南向國家投資占比較日、韓更多，現在已經遠遠不及，原因很無奈，「台灣在新南向國家處境並不好」；蔡練生說，台灣和新南向國家大多沒有邦交、沒有簽多邊貿易協定，由於大陸一帶一路、亞投行策略，這些國家很在意大陸態度，連工總以民間單位去交流，對方態度也不積極。

對中油印尼石化投資案破局，經濟部貿易局表示，國公營事業新南向投資是各自根據可行性、產業布局去決定，政府只會透過貿易團、駐外據點給予協助，並非官方代為決定。投資不成功，是因大型投資案本就變數較多。

對於「台灣經貿網」流量遭批大幅落後蝦皮、PChome，貿易局更是喊冤，蝦皮那些是B2C(公司對消費者)，經貿網是B2B(公司對公司)，採會員制，面對的是生產者、買家，跟PChome賣東西是不同的族群。

(中國時報)