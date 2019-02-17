禿子漢子燕子今合體 挺謝龍介

2019年02月17日 04:10 中國時報 李其樺 、 葉德正 ／綜合報導 ／綜合報導

新北市長侯友宜（左起）、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜選後首次合體站台，今天將到台南為參加立委補選的謝龍介加油助勢。（本報資料照片）

台南市第2選區立委補選國民黨參選人謝龍介16日下午在新市區街口開講，並舉行車隊掃街遊行，謝龍介還預告今（17）日下午高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕選後首次合體站台，就到台南為他加油並行銷農漁產品。對於代表民進黨參選的郭國文前天搶先煎吳郭魚「破梗」，謝龍介大氣回應，只要幫農漁民行銷就是好事情，「歡迎大家模仿我！」

綠到出汁 也要搶一席

侯友宜昨天表示，謝龍介是大家的好朋友，去年曾到他競選總部演布袋戲，跟他一起努力，過程非常好玩、非常有趣；侯友宜強調，謝龍介是非常有點子的好人選，希望南下給他加油打氣，跟他一起並肩作戰，也希望他能高票當選。

國民黨去年九合一選舉大勝後士氣大振，台南市第2選區立委補選有6人參選，3位主要參選人除謝龍介，還有民進黨徵召的前勞動部次長郭國文、退出民進黨自行參選的陳筱諭。第2選區曾被謝龍介形容「綠到出汁」，過去是國民黨的超級艱困選區，但郭國文及陳筱諭爭搶泛綠選票，謝龍介挾高知名度，加上韓國瑜、侯友宜及盧秀燕今天「禿子、漢子、燕子」合體造勢，聲勢看漲。

廟前開講 幫農漁行銷

謝龍介與競選團隊昨天下午在新市永安宮廟前開講，謝龍介當街暢談農業政策，不時有民眾開車路過，鳴按喇叭或搖下車窗大喊「加油！」還有支持者帶著自製旗幟，從外縣市趕來相挺。

謝龍介說，他的競選總部今天下午成立，會在現場親手煎虱目魚幫漁民行銷，儘管競選對手郭國文搶在他之前煎了吳郭魚，但他認為只要大家跟著他走，替農漁民打拚、替果農種水果代言，讓農漁民產品銷路愈來愈好，就是好事情，「我沒有申請專利，大家都可以模仿，一起為農漁民和基層勞工打拚！」

對手煎魚 謝歡迎模仿

謝龍介說，今天下午高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕3人，將在台南遠東科技大學和他一起幫農漁民行銷農漁產品，現場將發送千份土魠魚羹，還有高雄「杏仁哥」要來現場發放杏仁茶，也邀請民眾一同參加這場嘉年華會，替農漁民行銷農產品。

(中國時報)