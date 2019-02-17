韓流助威 藍軍轉骨爭選立委

2019年02月17日 04:10 中國時報 楊佳穎

國民黨在九合一選舉大勝，帶動全黨氣勢，面對即將到來2020總統、立委選舉，老將及新秀各個搶冒出頭，多數國民黨不分區立委也評估或決定轉戰區域立委。由此來看，顯見黨內人士對選情樂觀期待，藍營也可望在2020再下一城；但此時若不能汲取「韓流」的經驗及意義，進而改變百年大黨的陋習，接下來仍不免被全民看破手腳。

回顧2016年總統、立委選舉，國民黨氣勢落在谷底，各方盤算角力之下，總統大位天王們敬而遠之，進而引發「換柱」爭議，成為全黨不堪回首的過往，也是總統大選慘敗的因素之一。

在立委選舉部分又何嘗不是如此，避戰、怯戰的不在少數，國民黨在南部艱困選區也一度找不到人參選，無人願為黨一戰，最終尋來黨工投入選舉、趕鴨子上架，還遭諷派「炮灰」犧牲打，如今紛紛搶著卡位。

因為韓國瑜在選戰中掀起「韓流」，不僅為黨搶下高雄一役，氣勢也延伸全台，助黨一口氣拿下15縣市，也讓後續國民黨立委補選情勢看好；而至今人氣不墜，除了被不少支持者及黨內人士鼓吹選總統，同時也是立委補選最搶手的輔選大將，讓綠營在傳統優勢區「挫咧等」；下屆立委不只是高雄，各地都有出現意爭取黨提名的立委參選人熱潮。

此外，黨內「太陽」們也沒放過「韓流」，除前立法院長王金平身為「韓流推手」，與韓國瑜互動密切，羨煞黨內競爭對手；黨主席吳敦義甚至在談論黨內初選「全民調」方式時，也抬出韓國瑜當例子，雖然比喻不倫不類，仍顯見韓國瑜在黨內的象徵意義，現今少有人可並列。

韓國瑜成功塑造了個人形象及聲勢，也展現只要接地氣、願傾聽民意、有真材實料，不只能不靠政黨奧援取勝，還可能進一步引領黨貼近群眾；但國民黨始終不能只靠韓國瑜一人，如今檯面上的「太陽」們，人氣及節奏也遠跟不上韓流，更應放下身段學習、擺脫醬缸文化，才能不負這大好氣勢，帶領小雞們2020重返執政。

(中國時報)