國民黨鄭世維盼三都合體助勝

2019年02月17日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市三重立委補選倒數1個月，藍綠參選人陸戰、空戰齊發，國民黨參選人鄭世維16日表示，正力邀高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕於23日合體助選，「希望他們也能來三重！」：對手民進黨參選人余天表示，他將在17日競選總部成立大會邀請行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃以及民進黨主席卓榮泰站台助選。

鄭世維說，他23日將在三重舉行造勢活動，目前正與韓國瑜、侯友宜、盧秀燕積極聯繫中，希望「禿子、漢子、燕子」也能在新北合體，延續去年底九合一選舉勝選氣勢，再贏得國民黨三重立委補選一役。

對於余天近期也找蘇貞昌、游錫堃、卓榮泰及大咖藝人站台，鄭世維表示，他只有一步一腳印尋求所有三重鄉親的支持，選戰過程大家因應策略都不盡相同，但最直接的就是跟選民互動，因為選票在選民手上，獲得選民認同才是最重要的，也才是贏得勝選的關鍵。

余天昨先後出席台北聖鳳宮大甲媽祖聯誼會新春餐會，以及新北市黨部婦展會三重分會春酒，並在第2場活動中與太太李亞萍同台，這也是余天宣布參選立委以來夫妻首度同台。

面對鄭世維力邀國民黨3位大咖助陣，余天表示，3位都是當前人氣最高的，若真的成行，自己會備感壓力，但最重要還是勤走基層。

(中國時報)