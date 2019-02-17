國民黨鄭世維盼三都合體助勝
新北市三重立委補選倒數1個月，藍綠參選人陸戰、空戰齊發，國民黨參選人鄭世維16日表示，正力邀高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕於23日合體助選，「希望他們也能來三重！」：對手民進黨參選人余天表示，他將在17日競選總部成立大會邀請行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃以及民進黨主席卓榮泰站台助選。
鄭世維說，他23日將在三重舉行造勢活動，目前正與韓國瑜、侯友宜、盧秀燕積極聯繫中，希望「禿子、漢子、燕子」也能在新北合體，延續去年底九合一選舉勝選氣勢，再贏得國民黨三重立委補選一役。
對於余天近期也找蘇貞昌、游錫堃、卓榮泰及大咖藝人站台，鄭世維表示，他只有一步一腳印尋求所有三重鄉親的支持，選戰過程大家因應策略都不盡相同，但最直接的就是跟選民互動，因為選票在選民手上，獲得選民認同才是最重要的，也才是贏得勝選的關鍵。
余天昨先後出席台北聖鳳宮大甲媽祖聯誼會新春餐會，以及新北市黨部婦展會三重分會春酒，並在第2場活動中與太太李亞萍同台，這也是余天宣布參選立委以來夫妻首度同台。
面對鄭世維力邀國民黨3位大咖助陣，余天表示，3位都是當前人氣最高的，若真的成行，自己會備感壓力，但最重要還是勤走基層。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。