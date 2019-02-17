林文瑞宣布角逐海線立委

2019年02月17日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林農田水利會長林文瑞16日在國民黨雲林縣黨部新春團拜時，宣布將角逐雲林海線立委，他說，國民黨九合一縣市長選舉大贏，但中央卻未執政，呼籲黨員及支持者繼續加油，贏回中央，甚至也要讓立委席次過半，希望大家支持他參選立委。

昨日團拜氣氛熱鬧滾滾，雲林縣長張麗善等縣內政要都到齊，縣黨部主委許宇甄感謝鄉親支持及黨員和幹部全力輔選獲得勝選，也拜託大家在2020年總統、立委選舉時，要延續2018年的氣勢，贏得大選、重返執政。

林文瑞表示，如同許宇甄所言，國民黨雖在縣市長選舉勝利，但中央仍是民進黨執政，「革命尚未成功，同志仍需努力」，所以大家要繼續加油，讓國民黨重回中央執政，而且要完全執政，所以立法院也要拚過半，他將參選海線立委，希望大家支持。

林文瑞公開參選宣言獲得在場黨員及支持者熱烈掌聲，國民黨大老、前立委許舒博父親許文志並稱讚林勇敢、直接、坦率，想選就直接明白地說出來，是真正的「查甫子」。

林文瑞表示，黨中央也徵詢過他，他很明白地表態願意為國民黨出征，贏回雲林海線立委。

許宇甄說，縣黨部會遵循黨中央所定出的立委選舉提名機制，如果黨內有多人要爭取參選，將先辦理協調，若協調不成就舉辦初選產生人選。

(中國時報)