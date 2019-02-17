不分區成績斐然 陳宜民轉戰鳳山
為因應2020立委選舉提名，國民黨日前通過中央提名協調小組名單，預定2月下旬啟動運作；而國民黨不分區立委陳宜民昨則在臉書PO文，正式宣布參選鳳山區立委，要讓中央重視地方發展的需求，也為了高雄市長韓國瑜好做事，更是為鳳山地區的鄉親謀福利、爭權利，「我決定轉戰區域立委，替大高雄多爭取一席立法委員」。競選總部則將在3月3日成立。
國民黨不分區立委中，曾銘宗及王育敏目前評估不參選，吳志揚則將參選桃園中壢區立委，林奕華投入台北大安區，柯志恩評估參選新北板橋區，許毓仁則有意挑戰台北中正萬華區，另有黃昭順確定回鍋續戰高雄左楠區，童惠珍也評估參選三民區立委。
陳宜民則選在昨日正式宣布投入鳳山區立委選舉，他指出，2016年4月在鳳山成立服務處後，本著服務鄉親的精神，不曾拒絕任何一個請託案，從土地正義到一般性案件都竭盡所能相助，並總自我要求以誠懇、務實態度面對每件人民請託。
陳宜民也回顧，過去在高醫擔任副校長，大半時間不是念書、做實驗、當醫生、教書，就是出國開會，很榮幸3年前被前新北市長朱立倫提名擔任不分區立委，成為「政治實習生」；過去3年提出的法案中，提高妨礙急救的刑責已三讀通過，也提出法律案，盼在一定薪資下的工作，立法禁止「薪資面議」，今年1月1日已正式上路，還踢爆行政機關貿然提高農藥容許量的問題。
陳宜民說，為了大高雄的發展與經濟復甦，去年也參與了高雄市長初選，並在市長韓國瑜通過初選後立即兌現君子之爭承諾全力支持，為他地毯式的走遍菜市場與每一個高雄的鄉鎮。
(中國時報)
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