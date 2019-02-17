高雄藍參選爆炸 吳喊八仙過海

2019年02月17日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

韓流加持下，藍營士氣大振，除不分區立委陳宜民宣布轉戰參選鳳山區區域立委外，各選區有意角逐者風起雲湧，尤其第6選區共7人有意出馬，競爭最激烈；國民黨主席吳敦義得知基層對立委選情信心滿滿，當場喊出「八仙過海」、力拚選區整併後8席全上。

高雄市黨部副主委、韓國瑜「最美助選員」李明璇的父親李玉文，昨也公開表態要在鳳山選立委，同選區另有市議員李雅靜、鍾易仲及前陸軍官校校長陳良沛角逐欲搶進國會。

高掛「民進黨不倒、經濟不會好」布條的鄭東元，已宣布從選議員失利的路竹、湖內出發，角逐第2選區立委；此次選舉力挺韓國瑜的陳清茂、鍾源彩則要出征第1選區，挑戰現任綠委邱議瑩，基層實力雖有待考驗，但他們對韓流聲勢深具信心。

傳統藍大於綠的第3選區左營、楠梓，2016年立委選舉被民進黨劉世芳翻轉，這次挾韓國瑜超強人氣，藍營老將黃昭順率先表態參選，前立委張顯耀、現任議員陳麗珍及新人孫健萍、鄭品娟也傳出有意爭取。

綠委管碧玲被整併的鼓山、鹽埕併入前金、新興、苓雅為第6選區，國民黨包括現任議員蔡金晏、黃紹庭、陳美雅、親民黨吳益政均有意角逐，前立委羅世雄、林國正、前議員王齡嬌也傳出想選，7人混戰被列為「黨內互打」一級戰區。

吳敦義昨南下高雄出席各同鄉會餐敘，上台致詞時身邊10多人相陪，他赫然發現，其中竟有李玉文、蔡金晏、陳麗珍、鄭東元多達4人要選立委，基層態度空前積極，可見選情看好，吳當場喊出八仙過海、全壘打目標。

不過，藍營內部坦言，民進黨囊括高雄現任9席區域立委，深耕已久，韓國瑜聲勢雖如日中天，但後續政績尚待考驗，各選區須提名真正有機會勝選的人，若能搶回4席已是最佳狀況。

(中國時報)