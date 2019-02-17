罷工預告期 交通部勞動部不同調

2019年02月17日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 王思慧 、 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

各國家、地區現行罷工預告期比較表

華航機師罷工7天落幕，共計取消220班、影響旅客約3萬人，尤其選在春節期間突然罷工，各方措手不及，引發民怨怒火。交通部昨表態贊成訂定罷工預告期，而且最好要1周以上；但勞動部卻說，依現行《勞資爭議處理法》罷工有一定的程序，就有預告的效果，目前沒有研議預告期的相關方案，兩部會不同調。

護旅客權益 應1周以上

交通部長林佳龍認為，從旅客權益來看，交通事業若罷工期不確定，恐會陷旅客、交通輸運於不確定狀態，交通部正面看待罷工預告期的修法，甚至視不同運輸工具預留合理預告時間，是可以討論的方向。

勞動部官員則表示，台灣若要「合法罷工」，依《勞資爭議處理法》本來就有3個門檻：首先由工會會員「代表大會」表決通過，送主管機關進行「勞資調解」；若調解不成，還得先經過工會會員「罷工投票」，過半會員同意才能罷工，而從申請調解到到正式罷工，可能會花上數月之久，其實就有預告罷工的效果。

勞動部也指出，航空公司並不是寡占或獨占事業，旅客如果遇到罷工，還是有其他替代方案，所以沒有罷工預告的規定。

但交通部政務次長王國材表示，雖然航空不是獨占事業，但遇到罷工規模較大時，替代方案無法完全解決運能的不足，取得合法罷工權縱然有一定的程序，但旅客仍然不知道哪天罷工，贊成設罷工預告期，且最好要1周以上。

目前各國罷工預告期，加拿大為17天、英國7天、愛爾蘭14天、法國2天、南非2天及日本10天，在法國及德國，罷工必須要先通知主管機關，美國雖無預告期，但預告前得交付調解，調解不成若真的要罷工，還得先經過30天「冷卻期」。

「當然要預告阿！」旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，公會不反對罷工爭取權益，但是要考量大眾利益，交通事業發動罷工，全民都拖下去陪葬。

憂抵銷效應 限縮勞權

消基會董事長雷立芬表示，確實應該提早時間的預告，且不僅是航空公司，凡涉及公共利益的行業都應該加上預告期，應至少有7至10天的合理預告期。

全國產業總工會祕書長戴國榮則表示，台灣勞資雙方本來就是權利不對等，勞資發生爭議後有一定的調解程序，時間相當長，已形同預告，再設定罷工預告期會抵銷罷工的效應，無異限縮勞工的權利。

(中國時報)