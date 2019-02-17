修不修法 府院不該沉默
中華航空三年遇到兩次罷工，先有空服員罷工癱瘓機場，今年過年則是機師突襲影響疏運，兩次行動影響旅客權益甚鉅，罷工是否該有預告期再度成為討論議題。有些行業被禁止罷工，例如軍警、醫生、教師、公務員等，這些人一旦罷工，絕對是天下大亂，交通事業罷工雖不至於造成社會動亂，但肯定造成眾多旅客不便，既然法律沒有禁止，卻又難放任說罷就罷，提前預告是目前各界提出較值得參考的配套。
站在交通部立場，罷工影響旅客權益，尤其機師選在春節返家高峰時段「突襲」，疏運亂成一團，身為交通最高主管機關，自然要背負所有壓力，因此當然希望罷工有預告期，好讓民眾、旅行業者事前有更多的時間準備。
但從勞動部的立場來看，則必須保護勞權，罷工是法律賦予的權力，對交通事業的勞工而言，突襲式或選在疏運高峰罷工，是衝擊力道最大的時機，才能獲得更高的關注及談判籌碼，若鬆手修法訂出罷工預告期，勞動部必須擔心自己背上「保護資方」的罵名，壓力之大可想而知。
事實上，就航空業者而言，罷工預告期也會對航空公司造成傷害，因當旅客提前得知某家航空公司要罷工，已購票的旅客可以提前退票或換航班，還未購票的旅客，可以改買其他航空公司的機票，遭受罷工的公司，即便有罷工預告期，仍會受到營業損失，但卻可爭取更多的時間調度，降低衝擊。
罷工預告期的訂定，對民眾、旅遊業者及航空公司可多一層緩衝，但最重要的是，罷工帶給社會的焦慮及付出的有形與無形的代價，交通部及勞動部站在兩端，各有其權責及扮演的角色，兩部會既然意見相左，罷工議題也漸漸從專業問題成為政治問題，那更高層的行政院，應積極出面整合解決，勿讓這自的突襲罷工事件教訓白白付出代價，下次又再次重演。
(中國時報)
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