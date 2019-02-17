馬江轟能源政策 蘇揆酸風涼話

2019年02月17日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

前總統馬英九與前行政院長江宜樺成立的基金會，明天將舉行聯合記者會，對蔡政府新版能源政策未回應公投結果及不合理處，提出全面的批判與監督。行政院長蘇貞昌昨受訪時回擊，如果能找到放核廢料的地方，當初也不必封存核四，白白浪費幾千億，希望不要再起爭議，「政治人物不必在那裡再起風浪」。

蔡政府在春節前公布新版能源政策，現有的核電廠不延役，封存中的核四廠也不重啟。蘇貞昌周五在立法院答詢時也明確表示，政府並沒有把核能作為備用能源的規劃。馬英九基金會與長風基金會為此將聯合舉行記者會，對蔡政府的能源政策提出批判與監督。

前行政院副院長杜紫軍表示，蔡政府新版能源政策不僅未能解決台灣缺電問題，更無視兩項公投結果，讓全國人民同感失望。

蘇貞昌昨出席「2019台北國際書展」，被問及馬、江基金會將評斷新版能源政策，他回應，「他們何必那麼忙呢」？蘇貞昌說，當初如果可以找到放核廢料的地方就好，也不必封存核四，不必現在再來做一些有的沒的，核四今天就是白白浪費幾千億，增加國家、社會很多爭議，「所以現在不要再起爭議」。

蘇貞昌還酸，「做不到的地方，自己當年這樣走過來，弄得台灣變成今天這個樣，我們覺得國人同胞看清楚政治人物、公眾人物，也不必在那裡再起風浪。」

至於有無任何備用能源的準備，蘇貞昌強調，他在施政方針報告中也明確講出，政府對天然氣、綠能與再生能源都在努力，希望國人也要知道，「要用電也必須要發電，要吃雞蛋也必須負擔雞屎的清理」。

蘇貞昌表示，國家是大家的，大家也要一起努力，「不要有些人只講風涼話，無風不起浪」。

(中國時報)