農委會掛保證 市面蛋品放心買

2019年02月17日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

農委會為提振國產米食消費，昨於總統府前北廣場舉辦2天的「做伙來呷飯」國產米食嘉年華活動，不過因彰化縣順弘牧場前天驗出芬普尼蛋，加上缺蛋危機，更引起市場緊張。農委會主委陳吉仲強調，這只是個案，14日再對牧場進行複驗，蛋已呈陰性反應並無問題，也已恢復供應，目前市面上的蛋已無安全疑慮，民眾可放心購買，也不致缺貨。

陳吉仲說，防檢局根據畜牧處提供的資料，都會抽驗牧場的雞蛋是否殘留芬普尼，這批蛋的樣品是在1月28日送進檢驗單位，由於是例行檢查，採取逐批檢驗方式，中間又遇春節連假，到2月13日結果才出爐，而驗出芬普尼殘留量超標後，農政單位也立刻到牧場進行複驗，根據最新出爐的結果亦已合格。

農委會說，出問題牧場是首次驗出芬普尼超標，非累犯。目前農產品均可依據溯源系統找到源頭生產端，因此第一時間就知道蛋流向，並做移動管制及後續複驗。防檢局組長徐榮彬表示，以往到某縣市20家雞蛋場採樣，會等全部完成再送實驗室，可能要花2、3天，未來盼改當天採樣後，無論多少直接送驗，以縮短採驗期程。

此外，昨蔡英文總統親臨活動現場，致詞時肯定台灣稻米的優質，並與場內的米食精品攤商熱絡互動，也呼籲國人共同防堵非洲豬瘟，支持國產豬肉。

這次國產米食嘉年華活動共有85個攤位進駐，除各地生產的精選良質米，更有米香、碗粿、肉粽、油飯及滷肉飯等多元米食料理，並有豬肉產品與CAS土雞特賣，現場還有消費滿額贈品、創意米食DIY體驗、有趣的食農教育桌遊及展示區「稻米的一生」等活動。

(中國時報)